Вопрос об уходе Елены Зыряновой с поста главы комитета заксобрания Прикамья рассмотрят 17 апреля Комитет по бюджету принял проект постановления Поделиться Твитнуть

Елена Зырянова

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Комитет Законодательного собрания Прикамья по бюджету рассмотрел 16 апреля вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Елены Зыряновой. Депутаты приняли проект постановления.

Вопрос об освобождении Елены Зыряновой от должности будет вынесен на рассмотрение депутатов во время пленарного заседания краевого парламента 17 апреля.

О её решении покинуть должность с сохранением депутатского мандата стало известно неделей ранее. Как сообщалось, решение Елена Зырянова приняла по собственному желанию, по личным причинам, в начале апреля. До назначения нового главы комитета обязанности председателя будет исполнять первый заместитель председателя Армен Гарслян.

Елена Зырянова является одним из наиболее опытных депутатов парламента. Впервые она была избрана в Законодательное собрание в 2011 году, с 2012 возглавила бюджетный комитет. Она работает в парламенте уже третий созыв.

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