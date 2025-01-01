Алина Наумова В Перми у ТЦ «Шоколад» загорелся киоск с шаурмой На пожаре пострадал мужчина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 16 апреля, в Сети распространилась информация о пожаре в здании по ул. Героев Хасана, 58 в Перми. На кадрах можно увидеть, что горит пристройка, расположенная слева от здания. В киоске располагается заведение по приготовлению шаурмы.

По информации МЧС Прикамья, площадь пожара составила 12 кв. м. На пожаре пострадал один мужчина, который смог самостоятельно покинуть загоревшийся киоск до прибытия подразделений МЧС. В настоящее время он госпитализирован.





В ведомстве добавили, что на данный момент пожар потушен — ликвидацией огня занимались 18 огнеборцев и 4 единицы пожарно-спасательной техники МЧС России. Причина возгорания пока неизвестна — её установит дознаватель.





Ранее также сообщалось , что в Октябрьском округе на пожаре в одноэтажном жилом доме погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём при курении. Тело мужчины было обнаружено на крыльце дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.