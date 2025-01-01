На юге Прикамья пенсионер погиб во время пожара в жилом доме
Причиной пожара стало курение в помещении
В с. Тюш Октябрьского округа на пожаре в одноэтажном жилом доме погиб мужчина 1959 г.р. Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку, во время которой установят обстоятельства гибели пенсионера.
По предварительным данным, трагедия произошла 14 апреля. В одноэтажном деревянном доме случилось возгорание по причине неосторожного обращения с огнём при курении. Тело мужчины было обнаружено на крыльце дома.
Место происшествия уже осмотрели следователи. Назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели человека.
В Следкоме по региону напоминают: чтобы избежать трагедий, нужно обязательно соблюдать правила безопасности в быту.
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