В Перми приставы второй раз арестовали иномарку рекордсмена по числу штрафов ГИБДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сотрудники службы судебных приставов повторно арестовали автомобиль Mercedes-Benz Metris у местного жителя, из-за его систематического уклонения от оплаты штрафов, выписанных ГИБДД.

Первый инцидент был связан с накоплением 88 штрафов ГИБДД на общую сумму в 200 тыс. руб. Несмотря на это, должник не предпринял никаких действий для погашения долга, что привело к аресту его автомобиля судебным приставом. Во избежание продажи своего минивэна на торгах мужчина оперативно погасил всю задолженность. После этого арест был снят, и автомобиль был возвращён владельцу.

Однако, судя по всему, данная ситуация не стала уроком для злостного нарушителя. Уже через месяц в то же подразделение ведомства начали поступать новые штрафы и судебные решения об увеличении сумм взысканий в связи с привлечением должника к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ. Было открыто 59 исполнительных производств, но должник снова уклонился от оплаты задолженности, которая превысила 85 тыс. руб.

В ходе оперативных мероприятий судебный пристав опять наложил арест на Mercedes-Benz Metris. Если житель Перми не выплатит все свои долги, автомобиль будет конфискован и выставлен на продажу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.