Сотрудница пенсионного фонда в Перми самовольно перевела 12 граждан в НПФ Её оштрафовали на 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сотрудница клиентской службы Пенсионного фонда России, используя свои должностные полномочия, незаконно перевела 12 граждан в негосударственный пенсионный фонд. Преследуя личную выгоду, заключавшуюся в содействии «неустановленным лицам из коммерческой структуры», она сфабриковала и зарегистрировала фиктивные заявления о досрочном переходе из государственного пенсионного фонда в НПФ. Для этого она воспользовалась служебной базой данных, к которой имела свободный доступ.

Суд признал женщину виновной по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, повлекший уничтожение, блокирование, изменение или копирование данных). Виновной назначен уголовный штраф 30 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, в настоящее время осуждённая выплатила штраф в полном размере.

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