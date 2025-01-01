В Перми простятся с бывшим зампредседателя краевого суда Александром Григоренко Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Не стало Александра Григоренко, бывшего судьи Пермского краевого суда. Ему было 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда и выразили глубочайшие соболезнования семье и друзьям.

Пермский краевой суд

Александр Павлович родился 3 декабря 1955 года в городе Кизел Пермской области. В 1983 году окончил юридический факультет Пермского госуниверситета.

Судебная карьера Александра Григоренко началась с должности стажера в Свердловском районном народном суде Перми. Через год, в марте 1984 года, он был избран народным судьей в этом же суде. В 1987 году Александр Павлович получил назначение на должность судьи Пермского областного суда, а через шесть лет стал заместителем председателя. В 2007 году Александр Григоренко вышел в отставку, отдав судейской работе 23 года.

«За годы работы Александр Павлович зарекомендовал себя компетентным и ответственным судьей. Качественно и своевременно отправлял правосудие, заслуженно пользовался авторитетом и уважением коллег», — говорится в некрологе.

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