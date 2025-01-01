Работодатели Прикамья предлагают специалистам добывающих отраслей до 134 тысяч рублей В тройке лидеров по приросту вакансий в регионе оказались крановщики, бурильщики и машинисты спецтехники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В добывающей отрасли Пермского края по итогам первого квартала этого года на 65% по сравнению с АППГ вырос спрос на крановщиков. В среднем соискатели на эту позицию могли рассчитывать на зарплату в 77 374 руб. в месяц при фиксированном графике. Однако пальму первенства по уровню зарплат удерживают бурильщики, которым в среднем предлагают 133 812 руб. в месяц. Результаты исследования «Новому компаньону» предоставили в «Авито Работа».

Как отмечается в исследовании, второе место по приросту вакансий заняла профессия бурильщика. Количество предложений со стороны работодателей за год выросло на 60%. Кроме того, значительно увеличился спрос на машинистов спецтехники (+52% к уровню прошлого года). Средняя зарплата этих специалистов составила 66 947 руб. в месяц. Также работодатели стали чаще искать сварщики: число вакансий для них выросло на 17%. Средняя зарплата — 98 874 руб. в месяц. Пятёрку лидеров по спросу замкнули геодезисты — рост 14%. Работодатели предлагали им в среднем по 94 104 руб. в месяц.

Список самых высокооплачиваемых специалистов, задействованных в добывающей промышленности Прикамья в первом квартале 2025 года, выглядит следующим образом:

Что интересно, среди специалистов с наибольшим ростом зарплат лидируют как раз геодезисты. Их средние предлагаемые зарплаты выросли на 53%. В топ-3 также вошли бурильщики (+25%) и дефектоскописты (+21%). Бурильщики могли рассчитывать на зарплату в 133 812 руб., а дефектоскописты — на 90 367 руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первом квартале 2025 года в Пермском крае было зафиксировано около 690 открытых вакансий курьеров. Это на 17% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Их средняя предлагаемая зарплата в этот период достигла 131,9 тыс. руб., что на 26% выше, чем годом ранее.

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