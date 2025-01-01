Курьерам в Перми предлагают зарплату почти 132 тысячи рублей в месяц За год она выросла на 26% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным, предоставленным службой поиска работы hh.ru изданию «Пятница», в первом квартале 2025 года в Пермском крае было зафиксировано около 690 открытых вакансий курьеров. Это на 17% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Средняя предлагаемая заработная плата для курьеров в регионе в первом квартале 2025 года достигла 131,9 тыс. руб., что на 26% выше, чем годом ранее. Преимущественно (в 72% случаев) работодатели предлагают вакансии курьеров в качестве временной работы с гибким графиком. Часто в объявлениях указывается возможность ежедневных или еженедельных выплат. Кроме того, компании обычно предлагают бонусы за привлечение новых сотрудников по рекомендации.

От соискателей требуется наличие медицинской книжки, мобильного телефона для работы и статус самозанятого или готовность его оформить.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, отметила, что профессия курьера характеризуется низким порогом входа и подходит для подработки молодёжи и людей без специальной квалификации. Она подвержена сезонным колебаниям и редко рассматривается как постоянная работа. Высокий доход напрямую связан с количеством отработанных смен и физическими нагрузками. Курьеры уже второй год входят в число 15 самых востребованных профессий в России, и в первом квартале 2025 года эта тенденция сохранилась. По мнению эксперта, зарплаты курьеров продолжат расти из-за увеличивающегося спроса на доставку.

Однако темпы роста зарплат замедлятся, поскольку высокая ключевая ставка Банка России вынуждает компании сокращать расходы. В текущей ситуации предприятия склонны к оптимизации, а не к увеличению затрат, заключила Оксана Сидлецкая.

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