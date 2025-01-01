Мост через реку Брусун в Прикамье отремонтируют за 132 млн рублей Работы должны быть закончены в третьем квартале 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае капитально отремонтируют мостовой переход через р. Брусун на автодороге Полазна—Чусовой, сообщили в минтрансе региона. Подрядчиком выбрано ООО «ТехДорГрупп». Компания выполнит работы за 132,1 млн руб. Ремонт должен быть закончен в третьем квартале 2026 года.

В конкурсной документации сказано, что мостовое сооружение включает 7 железобетонных балок, общая длина перехода 19,12 м. Проезжая часть имеет ширину 10 м, дополненную зонами по краям. Опоры моста разработаны индивидуально, выполнены на свайном основании в два ряда и объединены монолитной плитой.

Ожидается, что после модернизации мост будет устойчив к весенним наводнениям и температурным колебаниям. Используемые методы строительства ориентированы на увеличение срока службы конструкции. Проект предусматривает повышенные нагрузки, что гарантирует безопасное передвижение как легкового, так и грузового транспорта, включая тяжёлую специализированную технику.

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