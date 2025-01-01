Перевозчик не будет наказывать высадившего пассажиров водителя пермского автобуса Инцидент произошёл на Комсомольском проспекте Поделиться Твитнуть

Утренний инцидент в автобусе, который произошёл на остановке «Кинотеатр "Октябрь"», прокомментировал перевозчик «РТ Лайн». Об этом сообщает perm.aif.ru.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры высаженных из салона автобуса пассажиров, а водитель ругается с одним из пермяков. Сообщалось, что конфликт произошёл из-за пассажирки, которая закрывала водителю обзор. Инцидент случился на автобусном маршруте №1.

«Пассажирка, находившаяся у передней двери салона, ограничила обзор водителю при подъезде к остановочному пункту, на его просьбы подвинуться она не отреагировала. Это привело к касанию правым передним колесом бордюрного камня, в результате чего в рулевом управлении автобуса произошёл глухой металлический удар», — пояснили изданию в компании «РТ Лайн», которая обслуживает этот маршрут, отметив, что водитель действовал согласно регламенту о безопасности.

Высадка пассажиров была необходима для оценки состояния автобуса. Сам водитель попросил пассажиров покинуть салон и пересесть на следующий за ним автобус того же маршрута. Как пояснил перевозчик, так как работник предприятия действовал по инструкции, штрафовать его не будут.

Как писал ранее «Новый компаньон», в департаменте транспорта Перми также прокомментировали инцидент, сообщив, что организовали проверку. В то же время, в ведомстве призвали пассажиров с пониманием относиться к просьбе водителя не препятствовать обзору, «не провоцировать конфликтные ситуации и решать их в правовом поле».





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