Для обеспечения связью участок трассы М-12 в Прикамье построили 14 базовых станций В ближайшее время их введут в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

Слайд из презентации Министерства информационного развития и связи Пермского края

В Прикамье построили 14 базовых станций для обеспечения связью участка скоростной трассы М-12, который пройдёт по территории региона. Это позволит покрыть связью около 92 км дорог в рамках федерального проекта покрытия федеральных автомобильных дорог сотовой связью стандарта LTE.

Как рассказал на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры глава Мининформразвития и связи Пермского края Пётр Шиловских, в ближайшее время базовые станции будут введены в эксплуатацию. Территория будет покрыта оператором с возможностью шеринга с другими операторами.

Как писал ранее «Новый компаньон», общая протяжённость федеральной скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» составит 275 км. Она проходит по территории нескольких российских регионов, в том числе Пермского края. Длина участка на территории Прикамья составляет 93 км. Эксплуатация предусматривается на платной основе.

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