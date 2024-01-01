Алёна Бронникова В Прикамье завершают строительство моста через реку Малая Сарана трассы Дюртюли—Ачит Подрядчик укладывает верхнее покрытие из асфальтобетона Поделиться Твитнуть

На участке трассы Дюртюли—Ачит в Пермском крае завершается строительство моста через реку Малая Сарана. В данный момент окончены работы по устройству нижнего слоя покрытия проезжей части из литого асфальта. Как сообщают в ГК «Автодор», подрядчик приступает к устройству верхнего покрытия из асфальтобетона на пролётном строении.

Также на мосту устанавливают барьерное ограждение, завершают окраску пролётных строений и опор моста, затем планируется приступить к нанесению разметки из термопластика.

«Мост через Малую Сарану – самое протяжённое и технически сложное сооружение на втором этапе дороги Дюртюли—Ачит, которая пролегает через Пермский край. Для его строительства использовано 2,4 тыс. т металла и 7,4 тыс. куб. м бетона. Высота русловых опор – более 24 м, длина моста – 300 м», - отмечают в компании.

В рамках второго этапа возводят 31 искусственное сооружение, из них семь – мосты. Сейчас ведётся полный комплекс работ, уже уложено 950 тыс. т асфальтобетона, устанавливаются опоры освещения, дорожные знаки и рамные конструкции.

Дождливая погода летом затрудняла проезд спецтехники и препятствовала производству работ. Сейчас, чтобы ускорить темпы, используется каждый день с благоприятными погодными условиями. Работа ведётся круглосуточно, за 1,5 месяца уложено порядка 350 тыс. т асфальтобетона. Работы на втором этапе ведут более 4,1 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники.

Общая протяжённость автомагистрали составит 275 км. Она проходит по территории нескольких российских регионов, в том числе в Прикамье. Планируется, что трасса станет продолжением скоростной дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Общая длина нового участка составляет 93 км. К концу августа участок дороги Дюртюли—Ачит в Прикамье был готов более чем на 60%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.