Участок дороги Дюртюли-Ачит в Прикамье готов более чем на 60% Закончена укладка дорожного покрытия на 65 км Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

В ходе второго этапа возведения трассы Дюртюли-Ачит, которая проходит через Пермский край и станет продолжением М-12 «Восток», закончена укладка дорожного покрытия на 65 км. Работы продолжаются, идёт возведение основания из щебеночно-песчаной смеси и укладка асфальтобетонного покрытия. На всём участке завершается работы по перенастройке инженерных сетей и формированию земляного полотна. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Пермский край отличается карстовыми породами, поэтому особое внимание уделяется установке системы мониторинга их состояния в режиме реального времени. Также завершены работы по тампонажу карстовых полостей в Октябрьском округе.

Кроме того, продолжается укрепление откосов, завершено строительство всех водопропускных труб.

Всего на дороге ведётся строительство 31 искусственного сооружения, включая семь мостов, один из которых пересекает реку Малую Сарану. Высота его пролётных строений достигает 24 м.

Для связи с местной дорожной сетью предусмотрено два транспортных развязки. Одна — на пересечении с дорогой «Щучье Озеро — Явгильдино», вторая — с дорогой «Голдыри — Орда — Октябрьский».

Также построены 10 экопереходов для диких животных.

В проекте участвуют 4600 человек и 1400 единиц техники.

Общая длина нового участка составляет 93 км, это часть масштабного проекта продолжающейся дороги М-12.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.