Нехваткой лекартв в посёлке Пермского края заинтересовалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края начала проверку по сообщению о нарушении прав жителей посёлка Пашия, расположенного в Горнозаводском окргуе, на получение необходимых лекарств.

В рамках надзорных действий будет изучено исполнение законодательных норм при функционировании местной аптеки, включая вопросы закупки лекарственных средств для удовлетворения нужд населения.

После завершения проверки, при выявлении каких-либо отклонений от нормы, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее «Народный фронт» сообщал, что около 3,5 тыс. жителей Пашии испытывают трудности с приобретением медикаментов. Единственный аптечный пункт в населённом пункте столкнулся с серьезной нехваткой основных лекарств.

Общественники сообщают в социальных сетях, что люди с диабетом и гипертонией не могут купить нужные им лекарства. Также отсутствуют препараты от простуды, противовоспалительные, обезболивающие, бинты и пластыри.

Людям приходится ездить за лекарствами в окружной центр, находящийся в 15 км от посёлка.

Представители «Народного фронта» подчеркивают, что аптека находится в ведении окружной администрации.

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