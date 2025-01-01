Нехваткой лекартв в посёлке Пермского края заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Пермского края начала проверку по сообщению о нарушении прав жителей посёлка Пашия, расположенного в Горнозаводском окргуе, на получение необходимых лекарств.
В рамках надзорных действий будет изучено исполнение законодательных норм при функционировании местной аптеки, включая вопросы закупки лекарственных средств для удовлетворения нужд населения.
После завершения проверки, при выявлении каких-либо отклонений от нормы, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Ранее «Народный фронт» сообщал, что около 3,5 тыс. жителей Пашии испытывают трудности с приобретением медикаментов. Единственный аптечный пункт в населённом пункте столкнулся с серьезной нехваткой основных лекарств.
Общественники сообщают в социальных сетях, что люди с диабетом и гипертонией не могут купить нужные им лекарства. Также отсутствуют препараты от простуды, противовоспалительные, обезболивающие, бинты и пластыри.
Людям приходится ездить за лекарствами в окружной центр, находящийся в 15 км от посёлка.
Представители «Народного фронта» подчеркивают, что аптека находится в ведении окружной администрации.
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