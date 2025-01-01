Без лекарств остались 3,5 тысячи жителей посёлка Пашия в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Горнозаводском округе Пермского края сложилась критическая ситуация с обеспечением медикаментами. По информации «Народного фронта», около 3,5 тыс. жителей п. Пашия столкнулись с дефицитом лекарств. Единственный аптечный пункт в населённом пункте испытывает острую нехватку препаратов первой необходимости.

По словам общественников, опубликованным в социальных сетях, люди, страдающие диабетом или гипертонией, лишены возможности приобретать необходимые лекарства. Также отсутствуют препараты для лечения простуды, противовоспалительные средства, обезболивающие и базовые перевязочные материалы.

Хотя поставки лекарств в аптеку иногда осуществляются, они быстро заканчиваются. Это вынуждает жителей Пашии ехать за медикаментами в окружной центр, расположенный в 15 км от деревни. Однако для некоторых жителей такая поездка невозможна по состоянию здоровья.

Представители «Народного фронта» отмечают, что учредителем аптеки является окружная администрация. В ответ на жалобы населения местные власти сообщают об отсутствии средств в бюджете на закупку лекарственных препаратов.

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