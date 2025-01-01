Задолженность теплоснабжающих организаций Прикамья за газ составила 1 млрд рублей Общий долг к началу весны – 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Общая просроченная задолженность за потреблённый природный газ конечных потребителей в Прикамье на 1 марта 2025 года составила 1,34 млрд руб. Согласно докладу министра ЖКХ и благоустройства региона Натальи Киселёвой на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, долг увеличился с начала года на 6% — с 1,26 млрд руб.

На 1 января 2025 года основную сумму задолженности составлял долг теплоснабжающих организаций — 1,06 млрд руб. Долг промышленных предприятий составил 113,3 млн руб., организаций бюджетной сферы — 3,4 млн руб., долги населения — 79,8 млн руб. Долг ТСО за два месяца снизился на 277,8 млн руб.

При этом общая сумма просроченной задолженности увеличилась, по словам министра, на фоне сезонности. Основная сумма пришлась на Губахинский округ — 511,24 млн руб. (+30,53% за два месяца). На втором месте находится Краснокамский округ — 156,41 млн руб. (+3,23%), на третьем — Кизел (154,86 млн руб. (+44,1%). В основном это муниципальные предприятия или ООО, которые принадлежат муниципалитетам. Основными причинами роста задолженности стали убытки ТСО от регулируемой деятельности, низкий платёжный уровень конечных потребителей и неэффективное управление предприятием.

«Это сезонный рост, потому что к концу года все ресурсоснабжающие организации направили свои силы на погашение долга, график которого был подписан между губернатором и руководителем «Газпрома» в 2021 году, чтобы выполнить все обязательства. Все решали разными способами, включая заёмные средства. В январе снижается сбор по населению, плюс, предприятия направили средства на погашение, в первую очередь, ранее полученных займов. Сейчас они будут двигаться в этом направлении, и ближе к летнему периоду задолженность должна сокращаться», — отметила глава краевого минЖКХ.

Она напомнила, что в декабре 2021 года губернатор Дмитрий Махонин и «Газпром межрегионгаз Пермь» утвердили график погашения долга за газ предприятий на сумму 875,6 млн руб. со сроком до 1 января 2025 года. График к этой дате был исполнен в полном объёме.

Кроме того, Киселёва обратила внимание, что самый большой рост долга у Губахинского округа связан с тем, что статистикой учтён долг по Гремячинску. По округу рассматривается вопрос заключения договора по аренде с крупной ресурсоснабжающей организацией, как в случае с Лысьвой.

По результатам рассмотрения доклада депутаты предложили ведомству проанализировать структуру задолженности и сформулировать к осени предложения по урегулированию вопроса, в том числе с учётом модернизации объектов или замены оборудования.

По сравнению с прошлым годом задолженность снизилась. Напомним, по итогам 2018 года долги за газ ТСО Прикамья составляли 3,36 млрд руб.

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