Долги теплоснабжающих организаций Прикамья за газ выросли до 3,36 млрд руб.

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В сёла Прикамья приходит газ

По данным на 1 декабря 2018 года, просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края, самой проблемной категории потребителей, за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» составила 3,36 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на высокий уровень неплатежей со стороны ТСО, за последние два года темпы прироста просроченной задолженности снизились. Если по итогам 2016 года прирост составил 628 млн руб., в 2017 году — 466 млн руб., то за 11 месяцев 2018 года — 250,2 млн руб.

При этом ряд территорий начали отопительный сезон 2018/19 годов без задолженности. Среди них — Березники, Соликамск, Добрянский и Ординский районы.

Среди территорий Пермского края, где ситуация с долгами стабилизировалась, в компании отмечают Пермь, Кунгур, Очёрский район и ряд других муниципалитетов.

Проблемными территориями, которые стоят на особом контроле у «Газпром межрегионгаз Пермь» и правительства Пермского края, остаются 13 муниципальных образований. Среди них — Лысьва (651 млн руб. долга ТСО, прирост за год 17,9 млн руб.), Кизеловский район (337 млн руб., прирост 54,5 млн руб.), Губаха (305 млн руб., прирост 74,2 млн руб.).