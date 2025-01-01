В Перми полиция разогнала сходку сотен подростков Молодые люди собрались на улице Куйбышева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале этой недели в Перми около ТЦ «Луч» на улице Куйбышева собралась толпа подростков. В пермских соцсетях сообщалось, что они якобы планировали устроить драку с жителями другого района, но, к счастью, этого не произошло из-за приехавшей на место полиции.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе МВД по региону, 14 апреля в дежурную часть отдела полиции № 7 поступило сообщение о скоплении молодых людей у одного из домов по ул. Куйбышева. На место выехали полицейские.

«Факта совершения каких-либо противоправных действий не установлено», — заявили в полиции.

На видео, которые распространили телеграм-каналы, запечатлены кадры убегающих от правоохранителей молодых людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.