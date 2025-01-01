В России мошенники начали выдавать себя за сотрудников налоговой Они предлагают записаться на приём в инспекцию Поделиться Твитнуть

Мошенники начали звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС), требуют предоставить паспортные данные или ИНН для записи на приём. Они утверждают, что необходимо подать сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ, сообщается в телеграм-канале управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (УБК) МВД РФ.

В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует не передавать свои данные во время телефонных разговоров. МВД уточняет, что записаться на приём в ФНС можно через сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию».





Ранее россияне начали получать фальшивые письма на электронную почту, якобы от «Госуслуг», в которых говорится о попытках входа в их аккаунт с других устройств. В этих письмах мошенники просят срочно связаться с поддельной службой поддержки, номер которой указан в сообщении.





МВД также предупреждало, что злоумышленники могут использовать различные уловки, чтобы убедить жертву установить приложения, которые затем распространяют вредоносное ПО и похищают персональные данные.

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