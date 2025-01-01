В Перми эвакуировали ТЦ «Агат» На месте дежурит машина скорой помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в Перми эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Агат», который находится на ул. Тургенева в Мотовилихе. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.

Подробности инцидента не уточняются. Известно лишь, что возле торгового центра дежурит карета скорой помощи.

«Новый компаньон» направил запрос в соответствующие ведомства.

«Была найдена бесхозная сумка около центрального входа, проведена проверка, ничего не обнаружено, опасности нет. Хозяин сумки также нашёлся», — пояснили в пресс-службе краевого минтербеза.

Напомним, 15 апреля с 8 до 9 утра в ТРЦ «Планета» состоялась учебная эвакуация сотрудников. Мероприятие проводилось совместно с пожарными частями Индустриального района в виде пожарно-тактических учений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.