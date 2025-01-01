В пермском ТРЦ «Планета» состоится плановая учебная эвакуация Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» 15 апреля с 8 до 9 утра состоится учебная эвакуация сотрудников. Мероприятие проводится совместно с пожарными частями Индустриального района в виде пожарно-тактических учений. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Во время тренировки будут отработаны методы спасения людей, ликвидация возгораний с использованием специализированного оборудования и координация действий пожарно-спасательных служб.

Как напомнили в ТРЦ, согласно корпоративным требованиям, подобные эвакуации в «Планете» проводятся минимум дважды в год. Задача учений — поддержание пожарной безопасности на должном уровне, информирование персонала о действиях при ЧС, проверка работоспособности технических систем и налаживание взаимодействия с пожарными для защиты посетителей и работников торгового комплекса.

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