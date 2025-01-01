В Перми задержали двух расклейщиков незаконных объявлений За это предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми задержали двух расклейщиков незаконных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.





С начала года в городе задержали уже 11 расклейщиков. В частности, 14 апреля в районе ул. Монастырской, 60 специалисты административно-технической инспекции, сотрудники Росгвардии задержали двух расклейщиков. Они размещали объявления на опорах освещения.





В мэрии напомнили, что за расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Для граждан он составляет до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс.руб.





Кроме того, жители Перми могут получить денежное вознаграждение в 15 тыс. руб. за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий.





Напомним, в городе реализуется проект «Пермь в порядке», подразумевающий ремонт дорог, обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство города.





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