Прокуратура проверит жалобы на загрязнение реки Ива в Перми И при необходимости примет меры Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В связи с сообщениями в Интернете о загрязнении реки Ивы в м/р Садовый Мотовилихинского района Перми, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия направлены представители контролирующих органов для взятия проб воды и проведения необходимых исследований. Прокуратурой также налажено взаимодействие с другими заинтересованными ведомствами и службами.

После анализа полученных данных и завершения всех запланированных мероприятий, при выявлении нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Данный инцидент взят на особый контроль природоохранной прокуратурой.

Напомним, накануне в соцсетях появились жалобы местных жителей на то, что в районе Ивы зафиксирован сильный слив сточных вод. Люди сообщали, что ранее обитавшие там утки исчезли, а на месте загрязнения не видно аварийных служб.

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