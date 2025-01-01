Прекращено уголовное дело в отношении скончавшегося экс-замглавы минтранса Прикамья Александр Клебанов ушёл из жизни 4 марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

Уголовное преследование в отношении Александра Клебанова, ранее занимавшего посты министра транспорта Башкирии и заместителя министра транспорта Пермского края, было прекращено Ленинским районным судом Уфы в связи с его кончиной. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Уфа».

Согласно материалам следствия, в 2021 году между компанией «Башкиравтодор» и одной из организаций были заключены соглашения о транспортировке материалов, необходимых для реконструкции дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В мае 2023 года, занимая должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры Башкортостана, а также являясь членом совета директоров «Башкиравтодор», Александр Клебанов, по версии следствия, потребовал от руководства фирмы-перевозчика 5 млн руб. за предоставление общего покровительства. В случае отказа он угрожал задержкой выплат за уже выполненные работы. Опасаясь негативных последствий, руководство компании выплатило требуемую сумму.

После начала уголовного дела Клебанова задержали и поместили под стражу. Впоследствии он заключил сделку со следствием, признав свою вину в полном объёме и предоставив информацию о причастности другого лица к преступлению. После этого ему изменили меру пресечения на домашний арест. Клебанов ушёл из жизни 4 марта 2025 года в одной из больниц Москвы, причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

Должность замглавы минтранса Прикамья и пост начальника управления транспортного обслуживания ведомства Александр Клебанов занял в 2018 году. В правительстве края он проработал до 2021 года.

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