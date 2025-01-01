В Пермском крае продолжает снижаться заболеваемость сезонными инфекциями Циркуляция вирусов пока не прекратилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало 14 апреля результаты мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае за неделю 7-13 апреля.

Специалисты управления отмечают снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ: показатель ниже уровня предыдущей недели на 2,6%. Зарегистрировано 15 940 случаев заболевания, эпидемический порог не превышен. За предыдущую неделю снижение заболеваемости составило 8,1%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы. В связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 71 группе 38 дошкольных учреждений, в 29 классах 17 школ и в 10 группах пяти средних профессиональных учебных заведений.

Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать эпидемическую обстановку в регионе.

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