Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье снизилась на 8,1% Очные занятия временно прекращены в 39 детсадах и 25 школах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское краевое управление Роспотребнадзора сообщает: с 31 марта по 6 апреля 2025 года в Пермском крае зафиксировано уменьшение количества случаев гриппа и ОРВИ. Отмечено снижение заболеваемости на 8,1% по сравнению с предыдущей неделей, всего зарегистрирован 16 371 случай. Эпидемиологический порог не превышен.

В связи с выявленными случаями гриппа и ОРВИ учебный процесс в очной форме временно прекращён в 70 группах 39 детских садов, в 34 классах 25 школ и в 16 группах пяти учреждений среднего профессионального образования.

Результаты лабораторных исследований показывают, что среди пациентов с симптомами ОРВИ выявляются не только вирусы гриппа, но и другие возбудители, такие как РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ Пермское краевое управление Роспотребнадзора советует избегать переохлаждения, ограничивать контакты с людьми, имеющими признаки простуды, использовать защитную маску при контакте с заболевшими и в местах большого скопления людей, регулярно проветривать помещения, часто мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания.

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