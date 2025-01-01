Проезд в автобусах Прикамья с 15 апреля вырастет на 15% Индексация коснётся пригородных и междугородных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в Прикамье с 15 апреля в пригородных и междугородных автобусах. Как сообщает краевой минтранс, тарифы будут проиндексированы на 15%.

«С 15 апреля 2025 года в регионе тарифы на пригородных и междугородных автобусных маршрутах будут проиндексированы на 15%. Индексация стоимости является ежегодной. Она необходима для поддержания стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта и сформирована с учётом инфляции, роста цен на топливо, технического обслуживания и обновления подвижного состава», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 2020 по 2024 год на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышло 1292 новых автобуса. По словам чиновников, индексация стоимости проезда позволит перевозчикам обеспечивать своевременный ремонт транспорта, обновлять автопарк и поддерживать качественный уровень обслуживания пассажиров. Все действующие меры социальной поддержки сохраняются.

Кроме того, с 15 апреля в Перми стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 37 до 40 руб. за поездку. Пересадка по транспортной карте будет стоить 20 руб. Оплата за наличные будет приниматься только в кассах, где продают транспортные карты. Цена одноразового билета составит 57 руб.

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