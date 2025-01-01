В Перми появились кадры строительства улицы Крисанова Подрядчик ведёт работы по укладке трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

Депутат Законодательного собрания Пермского края и советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов опубликовал в своём telegram-канале видеозапись с ул. Крисанова, где ведутся строительные работы. Отмечается, что в данный момент рабочие бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиху и параллельно ведут укладку полотна для трамвайных путей.

«Более 65 км сетей и коммуникаций вынесли и переустроили строители во время работ на первом этапе ул. Крисанова, ещё примерно столько же на втором. Колоссальный объём работ связан именно с коммуникациями, связью, электричеством, отоплением и водоснабжением», — сообщается в публикации.

Строительство путепровода проводится в два этапа. Первый включает реконструкцию ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Подгорной, участка ул. Столбовой, продление ул. Крисанова и обновление трамвайных линий. В рамках второго этапа возведут мост через Данилиху и завершат строительство участка дороги по ул. Крисанова. Неделей ранее сообщалось, что строители приступили к устройству трамвайных путей.

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