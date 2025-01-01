Алина Наумова На новом путепроводе по улице Крисанова в Перми начали прокладывать трамвайные пути На участке идёт второй этап строительства Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Павла Черепанова

В четверг, 10 апреля, в телеграм-канале депутата Законодательной думы Павла Черепанова появилось видео, в котором виден ход строительства путепровода на ул. Крисанова. Депутат отметил, что в данный момент строители прокладывают трамвайное полотно.

Черепанов пишет, что процесс укладки полотна начался благодаря созданию навесов над дорогой, которые позволили «просушить части путепровода». Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин писал, что укладка путей и возведение дороги начнётся «как только растает снег».

Строительство нового путепровода проводится в два этапа. Первый подразумевал реконструкцию ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Подгорной, участка по ул. Столбовой, строительство дороги по ул. Крисанова, обновление трамвайных линий. Четырёхполосный путепровод в 150 м был открыт 9 ноября 2024 года и объединил оживлённые районы города.

Второй этап подразумевает возведение моста через р. Данилиху и окончание строительства участка дороги по ул. Крисанова. После окончания работ длина новой магистрали составит 2,3 км.

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