Опубликованы кадры со стройплощадки спортивной арены у ДКЖ в Перми Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Павла Черепанова

В телеграм-канале депутата Законодательного собрания и советника губернатора региона по вопросам строительства Павла Черепанова появилось видео о ходе строительства многофункциональной спортивной арены около ДКЖ в Перми.

«Пермская многофункциональная спортивная арена строится. Уже виден контур основания, оцените масштабы», — написал Черепанов.

Напомним, земляные работы по подготовке котлована, стартовавшие в феврале, подошли к концу в двадцатых числах марта. По данным ФРПК, за месяц строители извлекли 30 тыс. тонн земли. Возведение идёт в соответствии с графиком.

Напомним параметры будущей «Пермь Арены»: пятиэтажное здание высотой до 45,5 м; игровое поле размером 36 на 66 м; общая площадь не менее 71 тыс. кв. м; вместимость не менее 10,5 тыс. зрителей.

Планируется, что объект будет соответствовать международным стандартам и сможет принимать как спортивные состязания, так и культурные мероприятия любого масштаба.

Стоимость строительства оценена в 19 млрд руб. На возведение арены потребуется около 3,5 лет.

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