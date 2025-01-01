Пермяки на пенсии хотят получать в среднем 35 тысяч рублей в месяц Среднее значение по России – 52 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми хотят получать на пенсии ежемесячно в среднем 35 тыс. руб. Такие данные приводит «СберНПФ» по результатам исследования, проведённого в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Как сообщили аналитики, ожидания пермяков оказались значительно ниже среднероссийского значения — 52,3 тыс. руб. в месяц. Опрос показал, что более амбициозные респонденты — жители России 18-30 лет, они хотят получать в среднем 66,4 тыс. руб. в месяц. Респонденты более старшего возраста ожидают после выхода на пенсию ежемесячно получать около 47 тыс. руб.

Самые высокие запросы зафиксированы у жителей столицы. Москвичи рассчитывают ежемесячно получать в среднем 82,5 тыс. руб. Самые скромные ожидания оказались у жителей Челябинска — 18,2 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 апреля социальные пенсии и размеры государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан увеличены на 14,75%. Проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, людей, награждённых медалями «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», а также пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

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