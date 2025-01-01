Повышение пенсий, ограничение сим-карт, правки в закон о рекламе: что изменится в России с 1 апреля? В России увеличатся социальные пенсии с 1 апреля Поделиться Твитнуть

С 1 апреля в России вступит в силу ряд законодательных изменений. В частности, будут повышены социальные пенсии, внесены изменения в закон о рекламе. Подробнее об этих и других нововведениях месяца — в материале «Нового компаньона».

Повышение размера социальных пенсий

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и размеры государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан будут увеличены на 14,75%. Это касается, в частности, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных медалями «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, и их семей.

В целом это повышение затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на эти цели выделено около 85 миллиардов рублей.

Изменения в законе о рекламе

Операторы рекламных систем обязаны делать отчисления в размере 3% от квартального дохода, полученного от интернет-рекламы, ориентированной на российских потребителей. Исключение составляют рекламные материалы, размещаемые на общероссийских обязательных телеканалах и каналах, которые имеют право на эфирное цифровое наземное вещание с использованием позиций в мультиплексах по всей территории России.

Собранные средства будут направлены на поддержку правообладателей программного обеспечения и баз данных, а также на развитие информационных ресурсов. Перечень этих ресурсов будет определен Правительством РФ.

Новые правила оказание услуг мобильной связи

С 1 апреля 2025 года вводится ограничение на количество сим-карт, принадлежащих гражданам РФ. Максимальное число абонентских номеров, включая корпоративные, составит 20.

На портале «Госуслуг» в личном кабинете пользователей будет доступна информация о всех договорах с операторами мобильной связи. Абоненты смогут увидеть все свои номера, даже те, о которых могли забыть. В этом же кабинете они смогут расторгнуть договор с оператором или подать заявку на новый.

Кроме того, операторы связи будут обязаны проверять достоверность информации об абонентах и корпоративных пользователях перед началом предоставления услуг. Если будут выявлены недостоверные данные, оператор откажется предоставлять услуги связи.

Правила приема иностранных граждан в школы

Детей с иностранным гражданством будут зачислять в дошкольные учреждения и школы только при наличии документа, который подтверждает законность их пребывания на территории России. При поступлении в школу им также потребуется пройти тест на знание русского языка.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки будет отвечать за разработку материалов и критериев для тестирования иностранных детей на знание русского языка, необходимого для освоения образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Ведомство также утвердит методические рекомендации для проведения тестирования и определит минимальное количество баллов, которое нужно набрать для успешного прохождения.

Новые штрафы

С 1 апреля в России начнут налагать штрафы на иностранцев, которые более года назад получили вид на жительство или гражданство и продолжают использовать зарубежные водительские удостоверения. В группу риска также попадают новые россияне, въехавшие с иностранными правами до апреля прошлого года.

Исключение составляют белорусы и граждане РФ, обладающие белорусскими правами. Штраф за данное нарушение составляет от 5 до 15 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ». До 1 апреля была возможность упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские без необходимости сдачи экзаменов. Этот режим действовал весь 2024 год, однако им воспользовались лишь 400 тыс. человек. После 1 апреля упрощенная процедура будет отменена, и для обмена потребуется сдавать экзамены в автошколе.

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