Из Перми контрабандой вывезли лес на 13 млн рублей Заведено шесть уголовных дел Поделиться Твитнуть

фото: Пермская таможня

В результате совместной операции, проведённой Пермской таможней и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю, была выявлена незаконная транспортировка 1500 кубометров хвойной древесины, оценённой на сумму свыше 13 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе таможенного ведомства.

Установлено, что гражданин РФ, используя фальсифицированные документы, осуществил вывоз стратегически значимой продукции в Азербайджан. В ходе оперативных мероприятий таможенники обнаружили, что в декларациях на товары были указаны ложные сведения.

В связи с этим Пермская таможня возбудила шесть уголовных дел против указанного гражданина по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров и ресурсов в значительном объёме). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штрафные санкции до 1 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.