На фоне кадрового голода работодатели в Перми всё чаще нанимают пенсионеров Поделиться Твитнуть

В связи с нехваткой кадров всё больше компаний в Перми нанимают пенсионеров, особенно в сферах, где наблюдается самый острый дефицит: водители, квалифицированные рабочие, инженеры, продавцы и кладовщики. Об этом сообщает сервис SuperJob, опросивший руководителей предприятий города.

На сегодняшний день 51% фирм принимают пенсионеров на работу на равных условиях, а 31% рассматривают их кандидатуры периодически или для определённых позиций.

Также в исследовании говорится, что в настоящее время большое внимание в компаниях уделяется методам снижения текучести кадров, включая стратегии удержания персонала. Компании стремятся удержать и сотрудников, достигших пенсионного возраста: каждая четвёртая организация уже давно применяет практику удержания пенсионеров, а каждый десятый работодатель начал внедрять такие меры недавно.

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