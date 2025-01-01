Пермский полумарафон перенесли на 25 мая Изначально забег должен был состояться на день раньше Поделиться Твитнуть

Организаторы Пермского забега в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщили об изменении даты мероприятия. Запланированное на 24 мая событие перенесено на воскресенье, 25 мая, в связи с общероссийским празднованием последнего звонка.

Отмечается, что решение согласовано с администрацией города.

«Для нас важно, чтобы ЗаБег в Перми проходил не только ярко, но и безопасно. Мы благодарим всех участников за понимание и поддержку. Уверены, что перенос на воскресенье позволит сделать этот спортивный праздник ещё более комфортным для всех», — отмечают представители оргкомитета.

Участники, не имеющие возможности участвовать в забеге 25 мая, вправе оформить полный возврат денежных средств до 23:59 20 апреля через личный кабинет на сайте Russia Running.

Вместе с тем, изменение даты открывает шанс присоединиться к забегу для тех, кто не мог этого сделать 24 мая. Регистрация продолжается на официальных сайтах permrun.ru и russiarunning.com.

Пермь является участником «ЗаБега РФ» с 2019 года. В 2024 году мероприятие собрало более 6 тыс. бегунов. В 2025 году участников ожидает обновлённый маршрут, который традиционно пройдёт по главным улицам города. Все финишировавшие получат памятные медали и подарки.

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