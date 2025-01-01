Открылась регистрация на седьмой Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» Он пройдёт 24 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Открыта регистрация на седьмой Пермский полумарафон «ЗаБег РФ», который состоится 24 мая 2025 года.

Участников ожидает синхронный старт с бегунами из других городов страны и обновлённые маршруты, подходящие для спортсменов любого уровня подготовки: от начинающих до профессионалов.

Дистанции, предлагаемые для забегов, составляют 21 км, 10 км, 5 км и 1 км (для юных спортсменов), а также 300 м (для самых маленьких участников). Специально для любителей северной ходьбы предусмотрен маршрут на 5 км.

Записаться на участие можно по ссылке: https://reg.russiarunning.com/event/zabegrfperm2025.

Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» является частью крупнейшего массового забега в стране, организованного Первым пермским беговым сообществом при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края и федерального оператора «Лига героев».

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