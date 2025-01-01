Открылась регистрация на седьмой Пермский полумарафон «ЗаБег РФ»
Он пройдёт 24 мая
Открыта регистрация на седьмой Пермский полумарафон «ЗаБег РФ», который состоится 24 мая 2025 года.
Участников ожидает синхронный старт с бегунами из других городов страны и обновлённые маршруты, подходящие для спортсменов любого уровня подготовки: от начинающих до профессионалов.
Дистанции, предлагаемые для забегов, составляют 21 км, 10 км, 5 км и 1 км (для юных спортсменов), а также 300 м (для самых маленьких участников). Специально для любителей северной ходьбы предусмотрен маршрут на 5 км.
Записаться на участие можно по ссылке: https://reg.russiarunning.com/event/zabegrfperm2025.
Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» является частью крупнейшего массового забега в стране, организованного Первым пермским беговым сообществом при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края и федерального оператора «Лига героев».
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