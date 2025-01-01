Пермский край вошёл в топ-10 регионов по числу ДТП с участием детей-пешеходов Статистика составлена за первый квартал 2025 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным информационного агентства «ПромРейтинг», в первые три месяца 2025 года в Пермском крае зафиксировано 27 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, что на 8% превышает аналогичный период прошлого года. Регион остался на девятой строчке в общероссийском рейтинге по количеству подобных происшествий.

В первой тройке Москва, Краснодарский край и Новосибирская область. Челябинская область занимает четвёртое место (минус 2 позиции по сравнению с первым кварталом 2024 года). Далее следуют Красноярский край (поднялся на 2 позиции), новички рейтинга – Приморский край и Самарская область, Московская область (плюс 1 позиция) и Омская область (минус 3 позиции).

Санкт-Петербург замыкает десятку, опустившись сразу на 7 позиций и стремясь покинуть этот список.

Наибольший рост числа ДТП с участием детей-пешеходов показали Приморский край и Самарская область (увеличение на 88,2% по сравнению с прошлым годом). Самое значительное снижение продемонстрировал Санкт-Петербург (минус 31,6% к АППГ).

По сравнению с первым кварталом 2024 года, из топ-10 регионов с максимальным числом ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов вышли Татарстан, Нижегородская область, Башкортостан и Иркутская область.

Всего в России за первый квартал года произошло 1175 ДТП с участием детей-пешеходов, что на 2,9% больше, чем за АППГ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.