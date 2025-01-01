По склону у Музея-диорамы в Перми мотоциклисты устроили гонки Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми группа байкеров организовала гонки по склону возле Музея-диорамы. Информацию об этом предоставил подписчик телеграм-канала «ВЕТТА — Эх, дороги», он также разместил видео, на котором запечатлён фрагмент гонки.

«На пересечении улиц Мостовой и Соликамской в Мотовилихинском районе мотоциклисты уже не первый раз устраивают свои заезды, нарушая природный ландшафт», — сообщил автор видеозаписи.

В администрации Мотовилихинского района Перми и в городской ГАИ инцидент пока не прокомментировали.

Ранее на пресс-конференции, посвящённой открытию вело- и мотосезона, врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников сообщил, что с начала года в регионе уже произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и мототранспорта, в которых один человек погиб, 21 получил ранения различной степени тяжести.

Вячеслав Кадочников подчеркнул, что аварийность на мототранспорте остаётся высокой. С 10 апреля по 1 октября 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано 290 таких ДТП, в том числе 87 — с участием детей. Погибли 13 человек, среди них — один ребёнок, травмы получили 317 человек, включая 75 детей.

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