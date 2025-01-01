Елена Бардукова С начала 2025 года в Прикамье произошло 20 ДТП с участием вело- и мототранспорта Погиб один человек Поделиться Твитнуть

На пресс-конференции, посвящённой открытию вело- и мотосезона, врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников сообщил, что с начала года в регионе уже произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и мототранспорта, в которых один человек погиб, 21 получил ранения различной степени тяжести.

Вячеслав Кадочников подчеркнул, что аварийность на мототранспорте остаётся актуальной. С 10 апреля по 1 октября 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано 290 таких ДТП, в том числе 87 — с участием детей. Погибли 13 человек, среди них — один ребёнок, травмы получили 317 человек, включая 75 детей.

С участием велосипедов произошло 70 ДТП, мототранспорта — 208, средств индивидуальной мобильности — 16. В числе видов ДТП сотрудники Госавтоинспеции выделяют наезд на велосипедиста (70), столкновение (113), опрокидывание (28).

Наибольшее количество ДТП зафиксировано в Перми — 95, Пермском округе — 23, Соликамском округе — 18, Кунгурском округе — 17. Погибшие были на территории Октябрьского, Еловского, Краснокамского, Чусовского, Сивинского, Соликамского округов и в Перми.

«В рамках профилактики сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности 6,5 тыс. человек, в том числе более 1,3 тыс. велосипедистов. 404 водителя задержаны в нетрезвом состоянии. Идёт работа с родителями. По ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 529 административных материалов в отношении родителей, которые допускают нахождение детей без сопровождения взрослых, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без водительских удостоверений», — рассказал Вячеслав Кадочников.

В качестве примера был приведён один из случаев, произошедших в 2025 году: двое несовершеннолетних, управляя мопедом и мотоциклом, допустили столкновение, получив травмы различной тяжести.

«Что касается детей, нам удалось стабилизировать обстановку, но в летний период мы фиксировали колоссальный рос ДТП с участием детей-водителей мототранспортных средств, — отметила начальник отделения пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Наталья Крипак. — Это головная боль не только Пермского края, но и всей России. Дети ездят без навыков управления, без экипировки. Как следствие, мы фиксируем тяжелейшие травмы в результате ДТП».

Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей более ответственно отнестись к приобретению вело- и мототранспорта и других транспортных средств, требующих специальных навыков управления, обучения и водительского удостоверения. А также позаботиться о соответствующей экипировке и светоотражателях.

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