В Перми три мобильных оператора нарушили правила установки базовых станций В отношении нарушителей были приняты соответствующие меры реагирования Поделиться Твитнуть

Фото: министерство информационного развития и связи Пермского края

В течение марта 2025 года территориальным органом Роспотребнадзора по Пермскому краю выдано 163 заключения, подтверждающих соответствие проектов размещения радиоэлектронных средств (РЭС) санитарным нормам и правилам. В 20 случаях заявителям было отказано в выдаче подобных заключений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За указанный период было обработано 12 жалоб от граждан, касающихся вопросов безопасности и законности эксплуатации РЭС вблизи их домов.

Для оценки электромагнитной обстановки в жилых помещениях и на прилегающей территории специалисты аккредитованной лаборатории провели три замера уровней электромагнитных полей (ЭМП). Превышения допустимых значений не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре пояснили, что расстояние от радиолюбительских антенн до жилых зданий регулируется санитарными нормами, в то время как для иных РЭС подобные требования отсутствуют. Воздействие ЭМП на население оценивается расчётным путём при экспертизе проектной документации и инструментальными замерами после ввода РЭС в эксплуатацию; размещение РЭС вблизи жилья допустимо при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проверки жалоб выяснилось, что компании «Т2 Мобайл», «МегаФон» и «ВымпелКом» установили базовые станции, не имея необходимых санитарно-эпидемиологических заключений, а также не провели инструментальные исследования уровней ЭМП после ввода оборудования в эксплуатацию. В отношении нарушителей были приняты соответствующие меры реагирования.

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