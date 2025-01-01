За неделю в Перми в ДТП пострадали 16 человек В том числе двое детей Поделиться Твитнуть

С 7 по 13 апреля 2025 года в Перми зафиксировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек, включая двоих детей, получили травмы разной степени тяжести.

Всего за неделю сотрудники ГАИ выявили 1381 нарушение правил дорожного движения. Так, 44 водителя имели признаки опьянения, 30 управляли транспортными средствами без водительских прав. Зафиксировано 17 случаев выезда на встречную полосу, 30 нарушений правил транспортировки детей, 118 случаев не предоставления приоритета пешеходам, 128 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

ГИБДД обратилась к жителям и гостям города с просьбой соблюдать ПДД, заботиться о своей и чужой безопасности на дорогах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.