Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской арт-резиденции выбрали кураторов для детского проекта Лабораторию «Среда обитания» проведут писательница из Нижнего Новгорода и учёный из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Творческое пространство "Тут". Фото: Никита Ажеев

Детское творческое пространство «Тут» подвело итоги open call на тему «Среда обитания».

Напомним: победители конкурса должны до 7 мая на базе Пермской арт-резиденции провести с детьми лабораторию, результатом которой станет создание выставки (0+) о том, как подростки могут изучать пространство, в котором живут, и влиять на него.

По словам представителей пространства «Тут», на конкурс пришло много интересных заявок, предложений и проектов, но победил творческий дуэт Кати Гущиной и Саши Стрепетова. Катя Гущина — писательница, художница и картограф из Нижнего Новгорода, автор телеграм-канала «Пончиковна». Саша Стрепетов — городской антрополог из Санкт-Петербурга, автор лекционного курса для детей и взрослых про города России на платформе Arzamas.

Продолжается сбор заявок на проведение ещё двух лабораторий: «Скрытое и удивительное» (уличный формат) в июне-июле и «Скрытое и удивительное» (выставочный формат) в июле-августе.

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