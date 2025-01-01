Школьники Перми могут выбрать учреждение для обучения в 5 и 7 классах С 14 апреля открылся набор заявок Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Начиная с 14 апреля открывается набор заявок на конкурсный отбор в 5- и 7-е классы на 2025-2026 учебный год по программам с углублённым изучением дисциплин или профильного образования в рамках проекта «Я выбираю школу». Заявки принимаются до 14 мая, в этот же период проводится собеседование на основании электронного портфолио ученика. После этого участники пройдут проверку знаний по русскому языку и математике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ольга Ершова, глава городского департамента образования Перми, отметила, что проект помогает выявить и развить таланты каждого ребёнка. Родители могут воспользоваться этой возможностью для подбора учебного заведения, оптимального для углублённого изучения интересующих школьника предметов.

В текущем году в проекте участвуют 26 пермских школ (№6, 32, 42, 50, 55, 79, 114, 122, 132, 134, 135, 136, 145, «Дуплекс», «Мастерград», «Школа бизнеса и предпринимательства», школа дизайна «Точка», «СинТез», «IT-школа», школа-интернат №85, Пермская кадетская школа №1, гимназии №3, 4, 7, 33, лицей №5. В пятые классы этих учебных заведений доступно 748 мест, а в седьмые — 273 места.

Если заявление было подано в несколько школ, информация об итогах автоматически поступит во все выбранные учреждения. До 11 июня ученик должен указать в личном кабинете только одну школу, куда планирует направить документы для поступления.

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