В Перми возобновился ремонт старого Чусовского моста Он должен завершиться в 2027 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Филиал АО «Уралмостострой» приступил к реконструкции старого Чусовского моста в Перми. На данный момент на объекте задействовано 20 специалистов, но в дальнейшем планируется увеличение штата, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, «Уралмостострой» (пермский филиал — «Мостоотряд №123») заключил соглашение с генеральным подрядчиком, компанией ООО «Дом.59», на проведение ремонтных работ старого моста через Чусовую. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд руб., а срок выполнения — 27 месяцев. Договор вступил в силу 10 марта 2025 года.

Стоит отметить, что предыдущий подрядчик, АО «Стройтрансгаз», не выполнил свои обязательства в установленные сроки, что привело к значительному отставанию от графика ремонта моста.

ООО «Специализированный застройщик «Дом.59» является генподрядчиком строительства моста через Чусовую и дочерней структурой АО «Корпорация развития Пермского края».

«Мостоотряд №123», входящий в состав АО «Уралмостострой», участвовал в строительстве первой очереди существующего моста в 90-х годах и занимался подготовкой к строительству второй очереди, прежде чем его сменило АО «Стройтрансгаз».

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