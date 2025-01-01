В Прикамье мальчик с пороком сердца начал ходить после перенесённых операций Семью поддерживает и сопровождает команда «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начал ходить мальчик Мухаммад, в спасении которого участвовали более тысячи россиян. Об этом рассказали в пермском благотворительном фонде помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим».

Мухаммад родился в конце 2023 года в Прикамье, и когда ему было всего 20 дней, мальчику потребовалась срочная операция из-за порока сердца. Сделать это счёт бюджетных средств было нельзя, так как у его семьи не было российского гражданства. Тогда команда благотворительного фонда открыла сбор, который жители разных российских регионов смогли закрыть за три дня.

Спустя некоторое время мальчику сделали ещё одну операцию, а потом ещё. Во ходе второй возникли осложнения. Это привело к увеличению стоимости лечения малыша. Чтобы помочь Мухаммаду, пермский благотворительный фонд направил часть средств, собранных в 2023 году в рамках акции «Цветы жизни». Таким образом, вклад каждого человека, который участвовал в этой акции, очень пригодился.

По словам папы мальчика, ребёнок уже вырос совсем большим, а недавно начал самостоятельно ходить.

«У него всё хорошо, жалоб нет», — поделился отец малыша.

Как пояснили в «Дедморозим», в трудной ситуации семью Мухаммада сопровождали специалисты «Скорой чудес». Сейчас они работают над тем, чтобы жизнь детей не зависела от денег: помогают с оплатой генетических анализов и необходимых препаратов, с перелётами в федеральные центры.

В 2025 году «Скорая чудес» оказала срочную помощь уже 33 подопечным благотворительного фонда на сумму более 1 млн руб. за счёт средств благотворителей и партнёров «Дедморозим».

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