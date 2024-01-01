Зарина Ситдикова В Пермском крае началась благотворительная акция ко Дню знаний «Цветы жизни» Её участники дарят учителю один букет от класса, а остальные средства передают в фонд «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Пермском крае стартовала традиционная благотворительная акция «Цветы жизни» (6+), приуроченная ко Дню знаний. Её участники 1 сентября дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на других цветочных композициях средства передают на помощь детям-сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями. Об этом сообщили в фонде «Дедморозим».

Как уточнили в благотворительной организации, регистрация на акцию открыта на сайте flowers.dedmorozim.ru. Все её участники получат сувениры, открытку для учителя, индивидуальные сертификаты и диплом для класса.

В фонде «Дедморозим» напомнили, что впервые такая инициатива появилась в одном из московских лицеев. В 2018 году родители предложили организовать подобную акцию в поддержку детей из Пермского края. За шесть лет в ней приняли участие свыше 120 тыс. школьников Прикамья. В прошлом году на собранные средства удалось провести срочную операцию на сердце трёхмесячному Мухаммаду.

«Средства также пошли на срочные авиаперелёты для тяжелобольных детей в сопровождении команды реаниматологов и работу проекта "Вернуть будущее". В проекте — 17 сирот с инвалидностью, лишённых детства. Вместо пожизненного пребывания во взрослых интернатах они заканчивают школы, поступают в колледжи и подают документы в вуз. В этом году ленту выпускника надели ещё шестеро ребят», — отметила директор «Дедморозим» Надежда Ли.

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