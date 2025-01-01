В марте рынок подержанных автомобилей в Прикамье сократился на 15,1% Больше всего в продажах упали Peugeot, Lexus и Honda Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте этого года в Пермском крае было зарегистрировано 6154 подержанных легковых автомобиля, что на 15,1% меньше, чем в марте 2024 года, когда на учёт было поставлено 7249 авто с пробегом. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra.

В частности, из 30 автомобильных марок, которые встали на учёт в марте, рост был отмечен лишь у Haval (+95,7%), SeAZ (+35,3%), ZAZ (+25%) и Daewoo (+11,3%).

Другие бренды сократили продажи. Больше всего это коснулось Peugeot (—38,8%), Lexus (—37,2%) и Honda (—36,5%).

Что интересно, в феврале этого года рынок подержанных авто снизился на незначительные 1,3%, хотя в январе отмечался сегмента на 8,1%.

Напомним, в марте рынок также было зафиксированы падение на рынке новых авто — на 47,6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов отрасли, главной причиной падения стала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, поскольку именно она влияет на процентные ставки кредитования.

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