В Прикамье отмечается снижение продаж новых авто на 47% В качестве причины падения эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В марте рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае упал на 47,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra.

В прошлом месяце в Прикамье было зарегистрировано 1247 новых легковых автомобилей, а в аналогичном периоде прошлого года на учет в регионе поставили 2382 единицы транспортных средств. При этом в марте 2025 года из 30 зарегистрированных брендов сокращение показали 22. Среди них — Lada и популярные сейчас китайские марки Haval и Chery.

По мнению экспертов отрасли, главная причина падения — высокая ключевая ставка ЦБ РФ, поскольку именно она влияет на процентные ставки кредитования.

Напомним, ранее эксперты «Авито Авто» обнародовали результаты исследования, согласно которому в Перми число объявлений о продаже новых авто на платформе сервиса увеличилось на 8,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Средняя цена автомобиля составила 2 млн 629 тыс. 900 руб., отмечалось в исследовании.

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