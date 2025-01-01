В Пермском крае число объявлений о продаже новых автомобилей выросло на 8,4% Самой востребованной маркой остаётся LADA Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито Авто» выяснили, как изменилось предложение и цены на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны жителей Прикамья в первом квартале этого года. Как оказалось, число объявлений о продаже новых авто на платформе сервиса, по сравнению с первым кварталом прошлого года, увеличилось на 8,4%, средняя цена автомобиля составила 2 млн 629 тыс. 900 руб. Результаты исследования «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».

По данным платформы, пальму первенства до сих пор удерживает LADA. Эта марка стала самой востребованной: на неё пришлось 27,2% спроса, то есть почти треть.

Второе и третье места разделили между собой HAVAL (13,2%) и Chery (7,4%). Пятёрку лидеров замкнули марки Changan (6,8%) и «Москвич» (5,3%).

Что интересно, по сравнению с первым кварталом 2024 года наибольший рост показал HAVAL — более чем в два раза.

Если говорить о конкретных моделях, то в Прикамье больше всего проявляли интерес к LADA Granta (10,3%). В топ-5 вошли также HAVAL Jolion и «Москвич 3». У обеих моделей показатели 4,9%, а LADA Vesta и HAVAL H3 — 4,3% и 3,8% соответственно.

Авито Авто

По числу объявлений в первом квартале этого года в регионе также лидировала LADA Granta — с показателем 12,8%. В пятерке лидеров по предложению также оказались HAVAL Jolion (4,5%), LADA Vesta (4%), Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8%) и LADA Largus (2,7%).

Как рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников, по динамике интереса самым востребованным в Пермском крае стал китайский бренд HAVAL, который сумел увеличить свою долю более чем в два раза по сравнению с началом 2024 года, но потеснить LADA он не смог, так как российская марка продолжает удерживать лидерство в топе популярности у пользователей платформы.

«Важно помнить, что какую бы модель ни выбрал пользователь, безопасность процесса покупки и успех сделки во многом зависят от надёжности продавца. Поэтому мы рекомендуем обращать внимание на предложения тех продавцов, чьи объявления отмечены стикером «Надёжный партнёр». Это означает, что у дилера хороший рейтинг, он соблюдает правила и продаёт авто, которые действительно есть в наличии», — пояснил он.

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