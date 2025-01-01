Из пермского аэропорта почти на шесть часов задержали рейс до Москвы Пассажиры вылетели с опозданием из-за замены воздушного судна Поделиться Твитнуть

В аэропорту Большое Савино вечером 12 апреля почти на 6 часов был задержан вылет самолёта авиакомпании «Победа» в Москву.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса ДР 6514 «Пермь — Москва (Шереметьево)» был запланирован на 16:40, однако вылетел лишь в 22:32

По данным «В курсе.ру», причиной задержки стала замена судна.

Напомним, 4 и 5 апреля из Перми были задержаны авиарейсы, связывающие Пермь и Сочи в обоих направлениях.

Так, самолёт авиакомпании «Победа» должен был прибыть в Пермь в 4:25 утра 5 апреля, но вылетел только в 14:55. Вылет обратного рейса, запланированный на 5:25, перенесли на 15:30. Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия в районе сочинского аэропорта — густой туман.

А днём ранее, 4 апреля, рейс из Сочи прибыл в Пермь с задержкой почти в 16 часов из-за аналогичных проблем с погодой в Краснодарском крае.

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